В Татарстане ожидается временное отключение вещания программ ТВ и радио

В Татарстане в апреле ожидается временное отключение программ аналогового и цифрового эфирного телерадиовещания. Причиной станут плановые работы на объектах РТПЦ. Об этом сообщает Минцифры Татарстана.

Работы с отключением вещания пройдут с 2 до 11 утра 15 апреля на радиотелецентрах в Казани, Больших Полянках, Шемордане, Набережных Челнах, Лениногорске, Миннибаеве, Нижнекамске.

В эти часы будут недоступны программы ТНВ, «Радио России + Радио Татарстана», «Болгар радиосы», 1-го и 2-го федеральных мультиплексов (РТРС-1 и РТРС-2). В Набережных Челнах помимо прочего отключат радио «Маяк», «Вести ФМ», «Дорожное радио». Первые два также будут недоступны в Миннибаеве, Нижнекамске.

В Казани под отключение попадут «Радио России», «Радио Татарстана», «Маяк», «Вести ФМ», «Наше радио», «Серебряный дождь», 1-й и 2-й федеральные мультиплексы.