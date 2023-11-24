В Татарстане ожидается туман, в ряде районов — метель

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Сегодня в Татарстане сохранится облачная погода, днем пройдет небольшой, местами умеренный снег, в ряде районов республики ожидается метель. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Не только ночью, но и в первой половине дня местами прогнозируется туман. Ночные температуры составили от −15 до −20 градусов, днем столбик термометра поднимется до −4, на севере ожидается −12 градусов.

Ветер юго-западный, южный, его скорость будет достигать 6-11 метров в секунду, утром, днем местами порывы составят 15-18. Также татарстанцев предупредили о гололедице.