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Ру Тат
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Общество
24 февраля 2022  16:27

В Татарстане ожидается туман, сильная гололедица и до −13 градусов

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Завтра, 25 февраля, на территории республики и в Казани ночью и утром местами ожидается туман, на дорогах — сильная гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем будет облачная погода с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег, день пройдет без существенных осадков. Будет дуть западный ветер с переходом на умеренный южный. 

Ночью температура воздуха составит от −3 до −8 градусов, при прояснениях столбик термометра может опуститься до −13 градусов. Днем воздух прогреется от 0 до −5 градусов. 

Синоптики предупреждают, что на дорогах образовалась гололедица, местами сильная.

#прогноз погоды #туман #сильная гололедица
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