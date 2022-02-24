В Татарстане ожидается туман, сильная гололедица и до −13 градусов

Завтра, 25 февраля, на территории республики и в Казани ночью и утром местами ожидается туман, на дорогах — сильная гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем будет облачная погода с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег, день пройдет без существенных осадков. Будет дуть западный ветер с переходом на умеренный южный.

Ночью температура воздуха составит от −3 до −8 градусов, при прояснениях столбик термометра может опуститься до −13 градусов. Днем воздух прогреется от 0 до −5 градусов.

Синоптики предупреждают, что на дорогах образовалась гололедица, местами сильная.