В Татарстане ожидается туман с ухудшением видимости и до 19 градусов мороза

Завтра, 7 февраля, в Татарстане под влиянием гребня антициклона установится достаточно морозная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ожидается небольшой снег, ночью — местами умеренный. Прогнозируется неустойчивый слабый ветер. На дорогах образуется гололедица.

Кроме того, ночью и утром местами по региону, включая Казань, опустится туман. Это приведет к ухудшению видимости до 500 метров и менее, предупреждают синоптики.

Температура воздуха по республике в ночные часы составит от -7 до -12 градусов, при прояснениях — от -14 до -19 (в Казани — до -15). В дневные часы воздух прогреется до -4, -9 градусов (на западе региона — до -12, в его столице — до -8, -10).

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни в Татарстане вновь вероятно повышение температурного фона, которое будет сопровождаться ухудшением погодных условий.