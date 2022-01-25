В Татарстане ожидается туман, небольшой снег и до 24 градусов мороза

Завтра, 26 января, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над регионом будет облачным с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег (ночью — лишь местами). Кроме того, в ночные и утренние часы в отдельных районах республики опять опустится туман.

Будет дуть умеренный юго-восточный и южный ветер. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от -15 до -20 градусов, при прояснениях — до 24 градусов мороза. В светлое время воздух прогреется до -9, - 14 градусов (в Казани — до -10, -12).

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни температурный фон на территории республики начнет медленно повышаться.