В Татарстане ожидается туман и небольшие дожди

Завтра, 27 сентября, в Татарстане ожидается влажная, но еще не слишком холодная погода. Республика окажется на юго-западной периферии антициклона вблизи атмосферных фронтов, информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над регионом останется облачным с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов (за исключением северо-востока) пройдут дожди. В Казани осадки будут небольшими (ночью кое-где умеренными).

В ночные и утренние часы кое-где, включая столицу Татарстана, опустится туман. Умеренный ветер со временем поменяет направление с юго-западного на юго-восточное, отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в темное время суток составит от 3 до 8 градусов выше нуля (в Казани — от +6 до +8). В дневные часы воздух прогреется до +8, +13 градусов (в столице РТ — до +10, +12).