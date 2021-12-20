В Татарстане ожидается туман, метели и до 12 градусов мороза

Завтра, 21 декабря, в Татарстане ожидается понижение температурного фона, сопровождающееся ухудшением погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Прогнозируется небольшой, а ночью местами и умеренный снег. Кроме того, в темное время суток в отдельных районах возможны слабые метели. Утром и днем кое-где опустится туман.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. На дорогах образуется гололедица, местами сохранятся снежные заносы, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону как в ночные, так и в дневные часы составит от 2 до 7 градусов ниже нуля. При прояснениях на западе РТ столбики термометров опустятся до 7–12 градусов мороза (в Казани — до -11 градусов).

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни понижение температурного фона на территории республики продолжится.