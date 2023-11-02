В Татарстане ожидается туман и небольшой дождь

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Синоптики предупредили татарстанцев о тумане в отдельных районах республики. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

«Ночью и утром в отдельных районах туман», – говорится в сообщении.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, его скорость составит 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от +8 до +13 градусов.