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В Татарстане ожидается туман и небольшой дождь
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Фото: © «Татар-информ»
Синоптики предупредили татарстанцев о тумане в отдельных районах республики. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
«Ночью и утром в отдельных районах туман», – говорится в сообщении.
Днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, его скорость составит 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от +8 до +13 градусов.
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