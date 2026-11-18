Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 18 ноября, в Татарстане сохранится достаточно холодная погода, но осадки на территории республики ослабнут. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над регионом будет облачным с прояснениями. В темное время суток местами еще продолжит идти небольшой снег, но днем существенных осадков не ожидается. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.

Юго-восточный и южный ветер силой от 4 до 9 м/с в дневные часы порой будет усиливаться до 12 м/с, в том числе и в Казани.

После ночных 0, -5 градусов в светлое время суток воздух по Татарстану прогреется до -1, +2 градусов (в столице РТ – до 0, +2 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в республику придут дожди и потепление. До этого синоптики рассказали, что ноябрь на территории региона должен оказаться теплее нормы на один градус при количестве осадков, близком к среднемноголетнему.