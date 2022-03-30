В Татарстане ожидается туман и мокрый снег

Завтра, 31 марта, на территории республики и в Казани ночью и утром ожидается туман и небольшой мокрый снег, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью температура воздуха составит от −4 до −9 градусов, при прояснениях и в северных районах Татарстана столбик термометра опустится до −14.

Днем местами также ожидается мокрый снег, в отдельных районах республики появятся гололедные отложения. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью от 6 до 11 м/с. Воздух в течение дня прогреется от −1 до +4 градусов. Местами на дорогах сохраняется сильная гололедица.