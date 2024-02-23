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Общество 23 февраля 2024 07:22

В Татарстане ожидается туман и до −8 градусов

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В Татарстане ожидается туман и до −8 градусов
Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

В Татарстане ожидается погода с переменной облачностью, без существенных осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

При понижении температуры воздуха ночью до −22 градусов (в южных и восточных районах республики — до −30) днем столбик термометра будет показывать от −13 до −8 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер 4-9 метров в секунду. Также татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах.

#прогноз погоды
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