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Руc Тат
Общество 24 сентября 2023 07:00

В Татарстане ожидается туман и до +27 градусов

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В Татарстане ожидается туман и до +27 градусов
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане продолжается бабье лето — сегодня, 24 сентября, вновь ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью и утром местами возможен туман. В темное время суток температуры составят от 7 до 12 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 22–27 градусов.

#прогноз погоды #бабье лето
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