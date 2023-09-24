В Татарстане ожидается туман и до +27 градусов

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В Татарстане продолжается бабье лето — сегодня, 24 сентября, вновь ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью и утром местами возможен туман. В темное время суток температуры составят от 7 до 12 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 22–27 градусов.