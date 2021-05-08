В Татарстане ожидается туман и до 25 градусов тепла

В День Победы на территории Татарстана ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Местами ночью и утром возможен туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

«Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, местами туман. Днем в отдельных районах небольшой дождь», — говорится в прогнозе синоптиков.

В дневные часы местами может подняться сильный ветер порывами до 15 м/с.

Ночью температура воздуха будет держаться в пределах 6–11 градусов, днем она повысится до 20–25 градусов.