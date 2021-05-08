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Ру Тат
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8 мая 2021  22:02

В Татарстане ожидается туман и до 25 градусов тепла

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В День Победы на территории Татарстана ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Местами ночью и утром возможен туман, сообщает Гидрометцентр РТ.
«Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, местами туман. Днем в отдельных районах небольшой дождь», — говорится в прогнозе синоптиков.
В дневные часы местами может подняться сильный ветер порывами до 15 м/с.
Ночью температура воздуха будет держаться в пределах 6–11 градусов, днем она повысится до 20–25 градусов.

День Победы сильный ветер погода в татарстане
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