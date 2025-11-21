В Татарстане ожидается теплая и дождливая погода в выходные – синоптик

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В выходные в Татарстане, включая Казань, сохранится теплая, но дождливая погода. Об этом «Татар-информу» сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«В субботу в Татарстане и столице республики температура днем повысится до +8 градусов, но пройдет дождь. В ночные часы в субботу в столице РТ температура ожидается на уровне 0 градусов», – сказал собеседник агентства.

В воскресенье температура в городе и республике опустится до +5 градусов, однако вероятность дождя сохранится. В ночь на воскресенье температура воздуха составит +3 градуса, но снова ожидаются дожди, добавил Ильин.

«Ветер в субботу прогнозируется юго-западный, со скоростью 3-6 м/с, а в воскресенье сменится на северный и будет дуть со скоростью 2-5 м/с», – резюмировал Ильин.