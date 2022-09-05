В Татарстане ожидаются слабые заморозки и небольшой дождь

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Завтра в Татарстане снова ожидаются заморозки местами в воздухе и на почве до -1 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Во вторник в регионе будет дождливо, ночью местами пройдут небольшие осадки. Столбик термометра опустится до +1 градуса, днем потеплеет до +10-15 градусов.

В последующие двое суток температурный фон будет на 6-7 градусов ниже нормы. Так, 7 и 8 сентября ночью столбик термометра будет показывать от +8 до +2 градусов, днем – от +9 до +14.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу в республике сохранится очень холодная дождливая погода.