В Татарстане ожидается слабая метель и гололедица на дорогах

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В Татарстане сегодня ожидается умеренно-морозная погода. Будет идти небольшой снег, днем в отдельных районах прогнозируется слабая метель, передает пресс-служба Гидрометцентра республики.

«Температуры воздуха ночью составят −7..−12 градусов, днем ожидается −4..−9 градусов», — сказано в сообщении.

Кроме того, будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Также татарстанцев предупреждают о гололедице на дорогах.