Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане ожидается слабая метель и гололедица на дорогах
В Татарстане сегодня ожидается умеренно-морозная погода. Будет идти небольшой снег, днем в отдельных районах прогнозируется слабая метель, передает пресс-служба Гидрометцентра республики.
«Температуры воздуха ночью составят −7..−12 градусов, днем ожидается −4..−9 градусов», — сказано в сообщении.
Кроме того, будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Также татарстанцев предупреждают о гололедице на дорогах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»