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В Татарстане ожидается слабая метель
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Фото: © «Татар-информ»
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой снег, также прогнозируется слабая метель. Об этом передает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Будет дуть юго-западный, южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от -7 до -12 градусов. На дорогах гололедица.
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