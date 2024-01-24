В Татарстане ожидается слабая метель

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой снег, также прогнозируется слабая метель. Об этом передает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Будет дуть юго-западный, южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от -7 до -12 градусов. На дорогах гололедица.