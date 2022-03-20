В Татарстане ожидается сильный ветер и кратковременная метель

Утром и днем, 21 марта, на территории республики и в Казани ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15-18 м/с, а также кратковременная метель с ухудшением видимости до 1-2 км. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра, 21 марта, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Временами будет идти небольшой мокрый снег. Днем ожидается умеренный северо-западный ветер, местами утром и днем сильный — до 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха опустится от 0 до −5 градусов. Днем воздух прогреется от −1 до +4 градусов. На дорогах сохранится гололедица.