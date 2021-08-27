В Татарстане ожидается сильный ветер и до 23 градусов тепла

Завтра, 28 августа, в Татарстане под влиянием обширного антициклона сохранится сухая и умеренно теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. В светлое время суток он местами будет усиливаться до 16 м/с, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по региону составит от 6 до 11 градусов выше нуля. Наиболее прохладно (от 6 до 8 градусов) будет в низких местах на северо-западе республики, включая Казань. Днем воздух прогреется до 18–23 градусов тепла (в столице Татарстана — до +21 градуса).