В Татарстане ожидается сильный ветер и до +21 градуса, ливни прекратятся

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 28 августа, в Татарстане прогнозируется неустойчивая и при этом уже достаточно прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Днем местами по региону (но не в Казани) продолжат идти кратковременные дожди, но вероятные кое-где ночью сильные дожди и ливни прекратятся. В отдельных районах пройдут грозы, локально возможен град.

В светлое время суток продолжит дуть юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Его порывы, в ночные часы локально достигавшие штормовых 24 м/с, утихнут до 15–17 м/с.

После холодной ночи воздух на территории региона в дневные часы прогреется до 16–21 градуса тепла (в столице РТ столбики термометров поднимутся до +18, +20 градусов).