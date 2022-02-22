В Татарстане ожидается сильный ветер до 18 м/с и метель с ухудшением видимости

Завтра, 23 февраля, на территории республики и в Казани ночью и днем ожидается сильный ветер порывами от 15 до 18 м/с (в Казани до 15 м/с), а также метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сообщает Гидрометцентр РТ.

В течении дня будет облачно. Ожидается мокрый снег и морось. Ночью и утром в отдельных районах метель с южным и юго-западным ветром, на дорогах — гололед.

Ночью температура воздуха опустится от 0 до −5 градусов. Днем воздух прогреется от 0 до +4 градусов.

Синоптики предупреждают, что на дорогах местами наблюдается сильная гололедица и снежная каша.