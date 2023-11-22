В Татарстане ожидается сильный снегопад, снежные заносы и гололедица на дорогах

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Сегодня в Татарстане ожидается сильный снег, в некоторых районах пройдет мокрый снег и ледяной дождь. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Местами также прогнозируется туман, гололед и метель, будет дуть северный, северо-западный ветер, скорость будет достигать 12 метров в секунду. Утром и днем местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Столбик термометра будет показывать от 0 до -5 градусов. Татарстанцев также предупредили о снежных заносах и сильной гололедице на дорогах.