В Татарстане ожидается сильная гололедица и до +3 градусов

В последний день февраля татарстанцев ожидает плюсовая погода. Также синоптики предупреждают о гололеде и гололедице на дорогах, передает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах также ожидается туман, температура воздуха составит от −1 до −6 градусов.

Завтра в республике будет облачно, днем с прояснениями. Столбик термометра будет показывать от −2 до +3 градусов.