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Общество
27 февраля 2022  22:05

В Татарстане ожидается сильная гололедица и до +3 градусов

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В последний день февраля татарстанцев ожидает плюсовая погода. Также синоптики предупреждают о гололеде и гололедице на дорогах, передает пресс-служба Гидрометцентра РТ. 

Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах также ожидается туман, температура воздуха составит от −1 до −6 градусов.

Завтра в республике будет облачно, днем с прояснениями. Столбик термометра будет показывать от −2 до +3 градусов. 

 

#прогноз погоды #сильная гололедица
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