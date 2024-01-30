Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане ожидается потепление до нуля градусов
Из-за влияния атмосферных фронтов северного циклона в Татарстане ожидается снег, мокрый снег, днем в отдельных районах метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха составит от −5 до 0 градусов.
На дорогах будет отмечаться сильная гололедица, на отдельных участках ожидается образование снежных заносов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»