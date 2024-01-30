В Татарстане ожидается потепление до нуля градусов

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Из-за влияния атмосферных фронтов северного циклона в Татарстане ожидается снег, мокрый снег, днем в отдельных районах метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха составит от −5 до 0 градусов.

На дорогах будет отмечаться сильная гололедица, на отдельных участках ожидается образование снежных заносов.