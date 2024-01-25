В Татарстане ожидается облачная погода со снегом

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В четверг на территории Татарстана ожидается облачная погода. Ночью возможны небольшой и умеренный снег, сообщает Гидрометцентр республики.

Прогнозируется южный ветер скоростью 6-11 м/с. Ночью столбики термометров покажут от −14 до −9 градусов, а днем поднимутся до 9-4 градусов со знаком минус.

На дорогах ожидается гололедица.