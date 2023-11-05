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Руc Тат
Общество 5 ноября 2023 07:45

В Татарстане ожидается облачная погода с сильным ветром

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Будет дуть юго-восточный ветер, днем порывы местами будут достигать 13 метров в секунду. Дневные температуры составят от +3 до +8 градусов.

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