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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается облачная погода с сильным ветром
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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Будет дуть юго-восточный ветер, днем порывы местами будут достигать 13 метров в секунду. Дневные температуры составят от +3 до +8 градусов.
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