В Татарстане ожидается облачная погода и до +12 градусов

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В воскресенье в Татарстане будет облачно с прояснениями. В ночное время местами пройдет небольшой дождь, однако днем синоптики обещают погоду преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится ниже нуля – до -2, днем столбик термометра будет показывать от +7 до +12 градусов.