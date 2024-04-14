Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане ожидается облачная погода и до +12 градусов
В воскресенье в Татарстане будет облачно с прояснениями. В ночное время местами пройдет небольшой дождь, однако днем синоптики обещают погоду преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится ниже нуля – до -2, днем столбик термометра будет показывать от +7 до +12 градусов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»