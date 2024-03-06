В Татарстане ожидается небольшой снег и гололедица

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В Татарстане сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, утром местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от -9 до -4 градусов. Также татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах.