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В Татарстане ожидается небольшой снег и гололедица
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Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»
В Татарстане сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, утром местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
Днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от -9 до -4 градусов. Также татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах.
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