В Татарстане ожидается небольшой снег и до 19 градусов мороза

В понедельник, 24 января, в Татарстане местами ожидается небольшой снег, будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью минимальная температура воздуха составит от -9 до -14 градусов, при прояснениях — до -19. Днем воздух прогреется до 7−12 градусов ниже нуля. На дорогах сохранится гололедица. Будет дуть юго-восточный умеренный ветер.

В последующие дни, по предварительному прогнозу синоптиков, погода на территории республики будет формироваться под влиянием гребня сибирского антициклона. По ночам ожидается до 24 градусов мороза, днем столбики термометров не поднимутся выше -8 градусов.