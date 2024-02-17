В Татарстане ожидается небольшой снег и до 14 градусов мороза

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

После понижения температур ночью до -20 градусов (в восточных районах при прояснениях прогнозируется до -24) днем столбик термометра будет показывать от -14 до -9 градусов. Ветер южный, юго-восточный, его скорость – 5-10 метров в секунду.

Татарстанцев предупреждают о гололедице на дорогах.