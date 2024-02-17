Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане ожидается небольшой снег и до 14 градусов мороза
Скопировать ссылку
Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
После понижения температур ночью до -20 градусов (в восточных районах при прояснениях прогнозируется до -24) днем столбик термометра будет показывать от -14 до -9 градусов. Ветер южный, юго-восточный, его скорость – 5-10 метров в секунду.
Татарстанцев предупреждают о гололедице на дорогах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2