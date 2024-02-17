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Общество 17 февраля 2024 07:07

В Татарстане ожидается небольшой снег и до 14 градусов мороза

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В Татарстане ожидается небольшой снег и до 14 градусов мороза
Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

После понижения температур ночью до -20 градусов (в восточных районах при прояснениях прогнозируется до -24) днем столбик термометра будет показывать от -14 до -9 градусов. Ветер южный, юго-восточный, его скорость – 5-10 метров в секунду.

Татарстанцев предупреждают о гололедице на дорогах.

#прогноз погоды
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