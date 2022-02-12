В Татарстане ожидается небольшой снег и до 10 градусов мороза

Завтра, 13 февраля, в Татарстане сохранится умеренно морозная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Будет идти небольшой снег, в том числе и в Казани. Прогнозируется умеренный юго-западный и западный ветер. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану ночью составит от 5 до 10 градусов мороза (в столице региона — от -6 до -8). Днем воздух прогреется до 3–8 градусов ниже нуля (в Казани — от -4 до -6).

Согласно предварительным данным метеорологов, в ночь на понедельник в республике ожидается кратковременное понижение температурного фона. В дальнейшем вероятно потепление до 1 градуса ниже нуля.