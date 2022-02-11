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Ру Тат
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Общество
11 февраля 2022  18:14

В Татарстане ожидается небольшой снег и 9 градусов мороза

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В субботу на территории Татарстана ожидается облачная погода, днем — с прояснениями. Прогнозируются небольшой снег, умеренный ветер и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Как рассказали синоптики, ночью температуры воздуха будут составлять от −4 до −9 градусов, а днем столбики термометров будут показывать от −2 до −7 градусов.

В целом в ближайшие 10 дней температура будет на 7-8 градусов превышать норму, которая составляет −12,2 градуса по Татарстану и −11,5 — по Казани.

#прогноз погоды #ветер #снег
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