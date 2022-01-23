В понедельник, 24 января, в Татарстане ожидается небольшой снег, будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью минимальная температура воздуха составит −9..-14˚, при прояснениях до −19˚. Днем воздух прогреется до −7..-12˚. На дорогах сохранится гололедица. Будет дуть юго-восточный умеренный ветер.

В начале следующей недели, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 24-25 января погода на территории республики будет формироваться под влиянием гребня сибирского антициклона.

С воскресенья на понедельник ночью будет идти небольшой снег, осадки в остальное время маловероятны. Ночью температура понизится до −11..-16°, днем до −8..-13°.