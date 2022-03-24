В Татарстане ожидается небольшой мокрый снег

Завтра, 25 марта, на территории республики утром и днем местами ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночь пройдет без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится от 0 до −5, при прояснениях до −9 градусов.

Днем будет преобладать переменная облачность. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Будет дуть умеренный юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов. На дорогах местами сохранится гололедица.