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Общество
24 марта 2022  17:10

В Татарстане ожидается небольшой мокрый снег

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Завтра, 25 марта, на территории республики утром и днем местами ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ. 

Ночь пройдет без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится от 0 до −5, при прояснениях до −9 градусов. 

Днем будет преобладать переменная облачность. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Будет дуть умеренный юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов. На дорогах местами сохранится гололедица.

#прогноз погоды #мокрый снег
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