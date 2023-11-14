В Татарстане ожидается небольшой дождь и до 8 градусов тепла

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане сохранится облачная погода, пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Днем столбик термометра поднимется до +8 градусов, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что к концу этой недели в Татарстане похолодает до −7.