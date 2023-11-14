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В Татарстане ожидается небольшой дождь и до 8 градусов тепла
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Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»
Сегодня в Татарстане сохранится облачная погода, пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Днем столбик термометра поднимется до +8 градусов, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что к концу этой недели в Татарстане похолодает до −7.
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