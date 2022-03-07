В ближайшие дни в Татарстане ожидается морозная погода без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Так, 8 и 9 марта ночью столбик термометра опустится до −18, при прояснениях до −24. Днем температура воздуха составит от −12 до −6 градусов, на дорогах может образоваться гололедица, а в южных и юго-восточных районах РТ может пройти небольшой снег.

Следующие два дня под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления будет облачная погода с прояснениями, местами — туман. Ночью температура воздуха составит от −15 до −20 градусов, при прояснениях — до −24, днем — от −11 до −6 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, 12 марта при прохождении атмосферного фронта северного циклона местами пойдет небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до −21 градуса, днем будет показывать от −9 до −4 градусов.