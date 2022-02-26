В Татарстане ожидается мокрый снег, туман и гололед

Завтра, 27 февраля, в республике ночью и утром ожидается сильный мокрый мокрый снег, туман и гололед, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах.

Днем будет облачно. Ожидается мокрый снег и дождь, с южным ветром, переходящим на умеренный северо-восточный. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман и гололед.

Ночью температура воздуха опуститься с −2 до −7 градусов. Днем воздух прогреется от −1 до +3 градусов.