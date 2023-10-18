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В Татарстане ожидается мокрый снег и сильный ветер
Сегодня в Татарстане ожидается ухудшение метеоусловий — днем пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, прогнозируется облачная погода. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
«В период с 18.00 до 23.00 17 октября [ожидается ветер со скоростью] 15-20 м/с, порывами 25-28 м/с», — предупредили синоптики.
Также в предупреждении Гидрометцентра сказано, что сильный ветер сохранится и на следующий день.
Столбик термометра днем будет показывать от +3 до +8 градусов.
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