В Татарстане ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, будет идти небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Жителей республики предупреждают об образовании гололедицы на отдельных участках дорог. Ветер северный, северо-западный, его скорость будет достигать 10 метров в секунду, местами — 13 метров в секунду.

Ожидается околонулевая температура: ночью столбик термометра будет показывать от −4 до 0, днем — от −2 до +1 градуса.

Как отметили в Гидрометцентре, аномально теплая погода заканчивается и в ближайшие дни в республике начнет устанавливаться зимний характер погоды. Так, в выходные в республике температурный фон заметно понизится: ночью ожидается от −4 до −10 градусов, днем не выше −1.