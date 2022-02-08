В Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости и сильный ветер до 16 м/с

Завтра, 9 февраля, на территории республики и в Казани ожидается метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, а также сильный южный ветер порывами до 16 м/с. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Синоптики также обращают внимание на снежные заносы на дорогах и гололедные отложения. Ночью и утром ожидается туман.

В Казани минимальная температура воздуха ночью составит от −6 до −8, днем столбики термометров покажут от −1 до −3 градусов.