Синоптики предупредили татарстанцев о метели и гололедице на дорогах

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, днем в западных районах выпадет снег, также прогнозируется слабая метель. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого достигнет 10 метров в секунду, днем местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от -2 до +2 градусов.

Автомобилистов предупреждают о том, что на дорогах местами может образоваться гололедица.