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Синоптики предупредили татарстанцев о метели и гололедице на дорогах
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, днем в западных районах выпадет снег, также прогнозируется слабая метель. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого достигнет 10 метров в секунду, днем местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от -2 до +2 градусов.
Автомобилистов предупреждают о том, что на дорогах местами может образоваться гололедица.
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