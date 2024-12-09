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Общество 9 декабря 2024 07:00

В Татарстане ожидается метель и до -8 градусов

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В Татарстане ожидается метель и до -8 градусов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В понедельник, 9 декабря, в Татарстане ожидается слабая метель днем в ряде районов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в этот день будет «гулять» юго-западный, его скорость составит 6-11 метров в секунду, но местами он усилится до 14 метров в секунду.

Фото: © Гидрометцентр РТ

Максимальная температура воздуха днем составит от -3 до -8 градусов. На дорогах местами образуется гололедица.

#погода #прогноз #Татарстан
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