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В Татарстане ожидается метель и до -12 градусов
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В среду, 18 декабря, в Татарстане ожидается небольшой снег, но в отдельных районах возможна метель.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике будет «гулять» юго-западный со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
Днем температура составит -2..-7 градуса. При этом в западных районах в течение дня эти показатели опустятся до -7..-12 градусов.
Также на дорогах образуется гололедица, накат, снежные заносы.
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