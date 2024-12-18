В Татарстане ожидается метель и до -12 градусов

В среду, 18 декабря, в Татарстане ожидается небольшой снег, но в отдельных районах возможна метель.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике будет «гулять» юго-западный со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Днем температура составит -2..-7 градуса. При этом в западных районах в течение дня эти показатели опустятся до -7..-12 градусов.

Также на дорогах образуется гололедица, накат, снежные заносы.