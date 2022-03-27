news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Погода
27 марта 2022  18:17

В Татарстане ожидается кратковременная метель и до нуля градусов

news_top_970_100

Завтра в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Так, ночью будет дуть сильный западный, юго-западный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду. Также может пройти кратковременная метель. Минимальная температура воздуха составит от −9 до −4 градусов. 

Днем столбик термометра будет показывать от 0 до −5 градусов. На дорогах может образоваться гололедица, местами сильная.

#прогноз погоды
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное