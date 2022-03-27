В Татарстане ожидается кратковременная метель и до нуля градусов

Завтра в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Так, ночью будет дуть сильный западный, юго-западный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду. Также может пройти кратковременная метель. Минимальная температура воздуха составит от −9 до −4 градусов.

Днем столбик термометра будет показывать от 0 до −5 градусов. На дорогах может образоваться гололедица, местами сильная.