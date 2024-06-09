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Общество 9 июня 2024 06:15

В Татарстане ожидается гроза с сильным ветром, днем — град

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В Татарстане ожидается гроза с сильным ветром, днем — град
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В воскресенье в Татарстане ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза, днем — град. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.

Утром в отдельных районах возможен туман. Днем температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. Ветер северо-западный, его скорость будет достигать 10 метров в секунду, при грозе ожидаются кратковременные усиления до 20 метров в секунду.

#прогноз погоды
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