В Татарстане ожидается гроза с градом и до +27°С

В пятницу, 17 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

По данным Гидрометцентра РТ, в отдельных районах республики возможны грозы и град. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах местами шквалистые усиления до 15-20 м/с, локально до 24 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +11°С до +16°С (в Казани – 12-14 градусов). Днем потеплеет до 22-27 градусов тепла (в Казани – от +22°С до +24°С).

