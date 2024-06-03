В Татарстане ожидается гроза, местами даже пройдет град

В Татарстане вечером 3 июня и днем 4 июня прогнозируют ухудшение погоды. Согласно данным Гидрометцентра РТ, в республике ожидаются грозы, а в некоторых районах даже пройдет град. Причем такие погодные условия ожидаются и в Казани.

На некоторое время в регионе также усилится ветер. Его скорость в вышеупомянутые дни составит 15-18 метров в секунду, а местами дойдет и до 22 метров в секунду.