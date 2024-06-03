news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане ожидается гроза, местами даже пройдет град
Скопировать ссылку
В Татарстане вечером 3 июня и днем 4 июня прогнозируют ухудшение погоды. Согласно данным Гидрометцентра РТ, в республике ожидаются грозы, а в некоторых районах даже пройдет град. Причем такие погодные условия ожидаются и в Казани.
На некоторое время в регионе также усилится ветер. Его скорость в вышеупомянутые дни составит 15-18 метров в секунду, а местами дойдет и до 22 метров в секунду.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2