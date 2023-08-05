В Татарстане ожидается гроза и до 33 градусов жары

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Сегодня днем в Татарстане местами пройдет кратковременный дождь, также прогнозируется гроза. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Несмотря на осадки, столбик термометра поднимется до +33 градусов. Будет дуть западный, северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 10 метров в секунду, местами – до 13 метров в секунду, а при грозе – до 20.