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В Татарстане ожидается гроза и до 33 градусов жары
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Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
Сегодня днем в Татарстане местами пройдет кратковременный дождь, также прогнозируется гроза. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Несмотря на осадки, столбик термометра поднимется до +33 градусов. Будет дуть западный, северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 10 метров в секунду, местами – до 13 метров в секунду, а при грозе – до 20.
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