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В Татарстане ожидается до 5 градусов тепла
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Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
Сегодня дневные температуры в Татарстане составят от 0 до +5 градусов. Ожидается погода с переменной облачностью, но без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Будет дуть юго-восточный с переходом на северо-восточный ветер, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Также татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах.
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