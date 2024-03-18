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Общество 18 марта 2024 07:05

В Татарстане ожидается до 5 градусов тепла

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В Татарстане ожидается до 5 градусов тепла
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Сегодня дневные температуры в Татарстане составят от 0 до +5 градусов. Ожидается погода с переменной облачностью, но без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Будет дуть юго-восточный с переходом на северо-восточный ветер, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Также татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах.

#прогноз погоды
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