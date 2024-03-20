В Татарстане ожидается до 4 градусов тепла и туман

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

В Татарстане утром местами сохранится туман, который синоптики обещали ночью. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

В среду в регионе ожидается погода без существенных осадков, с переменной облачностью. Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду.

Днем столбик термометра будет показывать от -1 до +4 градусов (ночью при прояснениях температура воздуха понижалась до -17 градусов), на дорогах республики сохранится гололедица.