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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается до 4 градусов тепла и туман
В Татарстане утром местами сохранится туман, который синоптики обещали ночью. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
В среду в регионе ожидается погода без существенных осадков, с переменной облачностью. Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду.
Днем столбик термометра будет показывать от -1 до +4 градусов (ночью при прояснениях температура воздуха понижалась до -17 градусов), на дорогах республики сохранится гололедица.
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